Рафаїлов: Евертон давав за Луніна більше, ніж Реал

Зоря мала пропозиції за голкіпера Андія Луніна від ТОП-команд Європи.

Генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов

"Щодо Луніна була домовленість з Реалом не називати суму трансферу. Вони просили її не називати. Сума в 9 млн євро? Так, вона близька до реальності. Плюс бонуси, багато бонусів. Але про них поки зарано. Але це не найбільша пропозиція була. Була і більша пропозиція від Евертона.

Були пропозиції від 5 ТОП-команд Англії, Іспанії, Італії. На початку ще був Ред Булл німецький. Неправда, що Дніпро отримує 50% за трансфер. Він тут взагалі не зав'язаний, тільки Зоря. Всі футболісти, які перейшли з Дніпра, повністю належать Зорі", — розповів Рафаїлов.