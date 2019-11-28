Мальме прийме Динамо, Олександрія зіграє із Вольфсбургом. Розклад матчів 5 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 листопада, будуть зіграні матчі 5 туру Ліги Європи.
Ліга Європи
Груповий етап, 5 раунд
28 листопада
17:50 Краснодар - Базель
17:50 Трабзонспор - Хетафе
17:50 ФК Астана - Манчестер Юнайтед
19:55 АЗ Алкмар - Партизан
19:55 Башакшехір - Рома
19:55 Бешикташ - Слован Братислава
19:55 Брага - Вулвергемптон
19:55 Вольфсберг - Боруссія М.
19:55 Олександрія - Вольфсбург
19:55 Сент-Етьєн - Гент
19:55 Феєнорд - Рейнджерс
19:55 Ференцварош - Еспаньйол
19:55 ЦСКА Москва - Лудогорець
19:55 Янг Бойз - Порту
22:00 Арсенал - Айнтрахт Франкфурт
22:00 Гімарайнш - Стандард
22:00 Лаціо - ЧФР Клуж
22:00 Лугано - Копенгаген
22:00 Мальме - Динамо К.
22:00 Русенборг - ЛАСК Лінц
22:00 Севілья - Карабах
22:00 Селтік - Ренн
22:00 Спортінг - ПСВ
22:00 Ф91 Дюделанж - АПОЕЛ
Нагадаємо, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі у 5 турі Ліги чемпіонів.
Також, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.