Мальме прийме Динамо, Олександрія зіграє із Вольфсбургом. Розклад матчів 5 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, будуть зіграні матчі 5 туру Ліги Європи.

Ліга Європи

Груповий етап, 5 раунд

28 листопада

17:50 Краснодар - Базель

17:50 Трабзонспор - Хетафе

17:50 ФК Астана - Манчестер Юнайтед

19:55 АЗ Алкмар - Партизан

19:55 Башакшехір - Рома

19:55 Бешикташ - Слован Братислава

19:55 Брага - Вулвергемптон

19:55 Вольфсберг - Боруссія М.

19:55 Олександрія - Вольфсбург

19:55 Сент-Етьєн - Гент

19:55 Феєнорд - Рейнджерс

19:55 Ференцварош - Еспаньйол

19:55 ЦСКА Москва - Лудогорець

19:55 Янг Бойз - Порту

22:00 Арсенал - Айнтрахт Франкфурт

22:00 Гімарайнш - Стандард

22:00 Лаціо - ЧФР Клуж

22:00 Лугано - Копенгаген

22:00 Мальме - Динамо К.

22:00 Русенборг - ЛАСК Лінц

22:00 Севілья - Карабах

22:00 Селтік - Ренн

22:00 Спортінг - ПСВ

22:00 Ф91 Дюделанж - АПОЕЛ

Нагадаємо, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі у 5 турі Ліги чемпіонів.

Також, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.