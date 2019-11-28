Мальме хоче досягти успіху у матчі Динамо у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер Мальме Уве Реслер.

"Це не останній матч групового раунду Ліги Європи, але ми граємо вдома. У нас була хороша серія, прийдуть уболівальники, які вірять у великих розривів між лініями. Хочемо бути сміливими та впевненими у своїх силах. Ми будемо грати з нашу команду. Упевнений, що ми їх не розчаруємо, зробимо все для цього. Хочемо контролювати м'яч, щоб не було найкращою командою в групі. Нам потрібно забити та досягти позитивного результату", - відзначив Реслер.