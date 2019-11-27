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Шевчук: Податок ніхто не платить - навіть клуби, які претендують на Лігу Європи

Сьогодні 23:35 103 0
Фахівець про зарплати у клубах УПЛ
Шевчук: Податок ніхто не платить - навіть клуби, які претендують на Лігу Європи
#Шевчук, #Олімпік

Джерело - Sport Arena.

Контракт з Олімпіком В'ячеслав Шевчук розривав без фінансових претензій.

Про це він заявив в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Які контракти в Україні? Я коли розривав контракт з Олімпіком - мені ще повинні були за півмісяця зарплату виплатити. Але для мене гроші - не головне. Я коли прийшов - навіть не називав умови. У деяких гравців не було зарплати.

Мені здається, в Україні 2 з половиною клубу платять офіційно зарплату. У всіх інших - липові. Є додаток, щоб обійти податок. Податок ніхто не платить, або платять, але мізерний. Навіть клуби, які претендують на Лігу Європи", - зазначив Шевчук.

Раніше, Шевчук міг очолити команду Першої ліги.

Нагадаємо, Шахтар розібрався із ФК Львів у 15 турі УПЛ.

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