Миколенко: Будемо відштовхуватися від першої гри з Мальме

Гравці київського Динамо напередодні зустрічі п'ятого туру групового раунду Ліги Європи проти Мальме не переглядав матчі суперника у чемпіонаті Швеції.

Про це захисник киян заявив клубній прес-службі.

"Ми дивилися нашу минулу гру з Мальме, а їх внутрішні матчі у Швеції не переглядали. Будемо відштовхуватися від нашої попередньої гри з ними.

В останньому матчі з нами Маріуполь грав із трьома центральними захисниками. Ми досить непогано розкривали оборону, і я сподіваюся, що завтра буде так само", - зазначив Миколенко.