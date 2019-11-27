Валенсія зіграла внічию з Челсі, Зеніт переміг Ліон у 5 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 листопада, відбулися два матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.
Зеніт вдома святкував перемогу над французьким Ліоном. Валенсія уникла поразки від Челсі.
Ліга чемпіонів
5 тур, 27 листопада
Група G
Зеніт - Ліон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Дзюба, 2:0 - 84 Оздоєв
Група H
Валенсія - Челсі 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 40 Солер, 1:1 - 41 Ковачич, 1:2 - 50 Пулішич, 2:2 - 82 Васс
Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі у 13 турі АПЛ.
Раніше, Ліверпуль вирвав перемогу в Крістал Пелас.