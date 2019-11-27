 Валенсія зіграла внічию з Челсі, Зеніт переміг Ліон у 5 турі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Валенсія зіграла внічию з Челсі, Зеніт переміг Ліон у 5 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:53 192 0
Відбулися два матчі ЛЧ
Валенсія зіграла внічию з Челсі, Зеніт переміг Ліон у 5 турі Ліги чемпіонів
#Зеніт, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 листопада, відбулися два матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Зеніт вдома святкував перемогу над французьким Ліоном. Валенсія уникла поразки від Челсі.

Ліга чемпіонів
5 тур, 27 листопада
Група G

Зеніт - Ліон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Дзюба, 2:0 - 84 Оздоєв

Група H

Валенсія - Челсі 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Солер, 1:1 - 41 Ковачич, 1:2 - 50 Пулішич, 2:2 - 82 Васс

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі у 13 турі АПЛ.

Раніше, Ліверпуль вирвав перемогу в Крістал Пелас.

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