Мальме - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Кияни можуть забезпечити собі вихід в плей-оф.

Джерело - Чемпіон.

Мальме (Швеція) - Динамо Київ (Україна)

Ліга Європи, груповий етап. Група В, 5 тур

Стадіон: Мальме Нью Стедіум, 22:00

Трансляція: телеканал Футбол 2

Текстова трансляція на Чемпіоні

Рефері: Павел Краловець (Чехія)

Асистенти: Іво Надворник, Томаш Мокрушев

28 листопада в 5 турі групового турніру Мальме прийме київське Динамо.

Актуально: Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE

Єдину перемогу в групі В команда Олексія Михайличенка здобула саме в протистоянні з другою командою Швеції. У Києві їй вдалося зломити опір непокірних гостей в кінцівці матчу. Динамо тоді перевершило Мальме за всіма показниками, хоча і суперник показав, що вміє не тільки оборонятися.

Нагадаємо, що команди зустрічалися також в лютому на зборі в Іспанії, і тоді була зафіксована нічия. А в далекому 1978 шведи вибили українців в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На руку Динамо може зіграти та обставина, що чемпіонат Швеції завершився три тижні тому і Мальме не грає важливих матчів. Посівши друге місце в національній першості, команда обіграла в кваліфікації Кубка Вернама з регіональної ліги і зазнала поразки в контрольній зустрічі з Оденсе - 1:2.

На своєму полі Мальме програв в сезоні один раз, Юргордену (0:1), через що не став чемпіоном.

Динамо в неділю розгромило Маріуполь - 3:0 і посіло друге місце в Прем'єр-лізі. Хорошу готовність показали Буяльський, який забив Мальме в Києві, і Кадар. Полетів до Швеції і Бойко. Не зіграє травмований Денис Попов.

Українці випереджають шведів на одне очко і, в разі перемоги, вийдуть в плей-оф.

Орієнтовні склади:

Мальме: Далін – Сафарі, Бенгтссон, Нільсен, Беймо, Баширу, Інносент, Рікс, Траустасон, Молінс, Розенберг.

Динамо: Бущан – Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербич, Циганков, Бєсєдін.

Пряма мова:

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо)

"Ми приїхали грати і перемагати. У нашій групі жодна з команд не втратила шансів пробитися в єврокубкову весну. Команди настільки щільно йдуть в турнірній таблиці, що важливі і результати, і гра. Наша основна задача - вихід з групи".

Уве Рьослер (головний тренер Мальме)

"У нас хороша серія, прийдуть уболівальники. Впевнений, що ми їх не розчаруємо. Зробимо все для цього. Хочемо контролювати м'яч, щоб не було великих розривів між лініями. Хочемо бути сміливими. Будемо грати з найкращою командою в групі. Нам потрібно забити".

Факти:

- Динамо обіграло Мальме в першому турі - 1:0;

- Мальме переміг вдома Динамо (2:0) в 1978 році;

- Гості вийдуть в плей-оф в разі перемоги;

- Господарі можуть позбутися шансів на 1/16 фіналу, якщо програють.

Прогноз Чемпіона: перемога Динамо 2:0.