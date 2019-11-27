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Керівництво Вест Гема знайшло заміну Пеллегріні

Сьогодні 22:20 314 0
Моєс може повернутися до Вест Гему
Керівництво Вест Гема знайшло заміну Пеллегріні
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - football.ua.

Девід Моєс є головним кандидатом на зміну Мануелю Пеллегріні у Вест Гемі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Шотландець покинув "молотобійців" в червні 2018 роки після завершення короткострокового контракту, поступившись місцем Пеллегріні.

Проте, керівництво клубу залишилося задоволени Девідом Моєсом і готово знову найняти його. Після відходу з Вест Гема шотландець ніде не працював.

Раніше, керівники Вест Гема поставили ультиматум Пеллегріні.

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ.

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