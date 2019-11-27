 Ракицький: Їздив на перегляд до Динамо, але щось не пішло | Футбол | Champion.com.ua
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Ракицький: Їздив на перегляд до Динамо, але щось не пішло

Сьогодні 21:20 250 0
Ракицький згадав початок кар'єри
Ракицький: Їздив на перегляд до Динамо, але щось не пішло
#Ракицький, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький на початку своєї футбольної кар'єри міг опинитися у київському Динамо.

Про це він заявив в інтерв'ю Фонтанці.

"Я їздив на перегляд до Києва в Динамо, але щось не пішло, і я в підсумку опинився в Шахтарі.

А хто в футбол вас привів? Найбільше возив і водив дідусь. Спортивний дід, любить теніс настільний. Зараз йому 75 років виповнилося. До сих пір в пінг-понг рубиться", - зазначив Ракицький.

Нагадаємо, Соболь не розуміє, що трапилось між Ракицьким і Шевченком.

Раніше, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

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