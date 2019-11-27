Ракицький: Їздив на перегляд до Динамо, але щось не пішло

Екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький на початку своєї футбольної кар'єри міг опинитися у київському Динамо.

Про це він заявив в інтерв'ю Фонтанці.

"Я їздив на перегляд до Києва в Динамо, але щось не пішло, і я в підсумку опинився в Шахтарі.

А хто в футбол вас привів? Найбільше возив і водив дідусь. Спортивний дід, любить теніс настільний. Зараз йому 75 років виповнилося. До сих пір в пінг-понг рубиться", - зазначив Ракицький.