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Михайличенко: Наша основна задача - вихід з групи

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Михайличенко: Наша основна задача - вихід з групи
#Динамо, #Мальме

Джерело - sportarena.com.

Вадим Євтушенко не може багато розповість про Мальме, адже він не вчора закінчив з ігровою кар'єрою.

Про це заявив наставник Динамо Олексій Михайличенко.

"Навряд чи Вадим Євтушенко багато розповість про Мальме. Він не вчора закінчив з ігровою кар'єрою і вже давно переїхав. Деяку інформацію ми маємо, але вона доступна для будь-якого.

Ми приїхали грати і перемагати. У нашій групі жодна з команд не втратила шансів пробитися в єврокубкову весну. Команди настільки щільно йдуть в турнірній таблиці, що важливі і результати, і гра. Наша основна задача - вихід з групи.

У нас попереду ще два матчі і говорити про остаточний розподіл місць зарано. Ми налаштовуємося на завтрашній матч, хочемо показати свою гру і добитися результату. А потім вже можна буде дивитися на турнірне становище.

Що турбує? Були звичайні робочі моменти, цілеспрямовано готувалися до гри. Дай Бог уникнути травм і пошкоджень, щоб всі наші задумки і напрацювання реалізувати в завтрашньому матчі", - зазначив Михайличенко.

Раніше, Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.

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