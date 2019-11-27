Михайличенко: Наша основна задача - вихід з групи

Вадим Євтушенко не може багато розповість про Мальме, адже він не вчора закінчив з ігровою кар'єрою.

Про це заявив наставник Динамо Олексій Михайличенко.

"Навряд чи Вадим Євтушенко багато розповість про Мальме. Він не вчора закінчив з ігровою кар'єрою і вже давно переїхав. Деяку інформацію ми маємо, але вона доступна для будь-якого.

Ми приїхали грати і перемагати. У нашій групі жодна з команд не втратила шансів пробитися в єврокубкову весну. Команди настільки щільно йдуть в турнірній таблиці, що важливі і результати, і гра. Наша основна задача - вихід з групи.

У нас попереду ще два матчі і говорити про остаточний розподіл місць зарано. Ми налаштовуємося на завтрашній матч, хочемо показати свою гру і добитися результату. А потім вже можна буде дивитися на турнірне становище.

Що турбує? Були звичайні робочі моменти, цілеспрямовано готувалися до гри. Дай Бог уникнути травм і пошкоджень, щоб всі наші задумки і напрацювання реалізувати в завтрашньому матчі", - зазначив Михайличенко.