УЄФА зобов'язала Мальме зіграти з Динамо у виїзній формі

Матч відбудеться 28 листопада

УЄФА зобов'язала Мальме провести домашній матч у виїзній формі темно-синього кольору.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Це пов'язано з тим, що домашня форма Мальме, світло-блакитного кольору, може зливатися як з домашньою, так і виїзною формами Динамо.

Vi kommer till spel i mörkblått mot FC Dynamo Kiev efter UEFA-beslut.



👉 Läs mer: https://t.co/5L2ruCK0SN pic.twitter.com/HpFFVA1zUL — Malmö FF (@Malmo_FF) 27 листопада 2019 р.

У четвер, 28 листопада Динамо в п'ятому турі Ліги Європи на виїзді зіграє з Мальме. Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Раніше, Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.