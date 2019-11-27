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УЄФА зобов'язала Мальме зіграти з Динамо у виїзній формі

Сьогодні 20:05 413 0
Матч відбудеться 28 листопада
УЄФА зобов'язала Мальме зіграти з Динамо у виїзній формі
#Динамо, #Мальме

Джерело - sport.ua.

УЄФА зобов'язала Мальме провести домашній матч у виїзній формі темно-синього кольору.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Це пов'язано з тим, що домашня форма Мальме, світло-блакитного кольору, може зливатися як з домашньою, так і виїзною формами Динамо.

У четвер, 28 листопада Динамо в п'ятому турі Ліги Європи на виїзді зіграє з Мальме. Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Раніше, Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.

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