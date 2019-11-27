Шевчук: Вірю у Зеленського, але мені здається, що у нього немає команди

Президент України Володимир Зеленський здатний змінити ситуацію, але його підводить відсутність оточення.

Про це тренер В'ячеслав Шевчук заявив в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Я вірю в Зеленського. Він молодий, амбітний, але мені здається, що у нього немає команди або правильного оточення. Знаєш, ось Шевченко прийшов, домігся результатів, але, якби не було помічників його - він би нічого не зробив, при всій повазі. Ось також саме і Зеленський. Він хоче один і більше ніхто. Все тільки паскудять.

Мені, принаймні, так здається. Він здібний хлопець. Створив такий величезний проект "95 квартал". Це величезна структура, стільки людей, і вони успішні. Може і тут він оботрется і зможе. Він мені приємний, як спілкується. Залишилося оточити себе компетентними людьми, які будуть допомагати, а не заважати", - заявив Шевчук.