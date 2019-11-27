 Рафаїлов: Запросити Скрипника - це була моя ідея | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів
Вчора 23:51 1673
У Росії не відберуть Євро-2020 - президент WADA
Сьогодні 15:56 2740 1
Ліверпуль - Наполі: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 15:25 234
Барселона - Боруссія Д: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 14:54 315
Фелікс отримав нагороду Golden Boy-2019
Сьогодні 14:14 461
Санкт-Петербург на Євро-2020 можуть замінити на Стокгольм
Сьогодні 10:46 919
Гвардіола: У Шахтаря хороші гравці
Сьогодні 09:26 1649
Каштру: Соломон в принципі не мав грати
Сьогодні 08:31 1716
Манчестер Сіті - Шахтар 1:1. Відеооляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:38 1664
Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк 1:1. Як це було
Вчора 23:51 21980
Блоги
Форвард який розізлив усю Росію. Роману Яремчуку - 24!
Форвард який розізлив усю Росію. Роману Яремчуку - 24! Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:09 480
Ярмоленко виконав бажання дівчинки у казковому ролику Вест Гема
Ярмоленко виконав бажання дівчинки у казковому ролику Вест Гема Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:17 588
12 українських команд візьмуть участь у міжнародному футбольному фестивалі
12 українських команд візьмуть участь у міжнародному футбольному фестивалі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:30 500
У чемпіонаті Вірменії чинний чемпіон знищив суперника з рахунком 51:1
У чемпіонаті Вірменії чинний чемпіон знищив суперника з рахунком 51:1 Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:24 1136
Дибала забив фантастичний гол у ворота Атлетіко
Дибала забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:05 2735
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:50 Футбол Шевчук: Вірю у Зеленського, але мені здається, що у нього немає команди 51
19:35 Футбол Рафаїлов: Бонавентуре просив зарплату, як у Мбаппе 320
19:21 Футбол Шевчук міг очолити команду Першої ліги 239
19:08 Футбол Рафаїлов: Запросити Скрипника - це була моя ідея 204
18:54 Футбол Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА 904
18:38 Футбол Црвена Звезда - Баварія 0:6. Огляд матчу 287
18:22 Футбол Рафаїлов: Може потрібно, щоб у кожній українській команді було по два гея 685
18:05 Футзал Збірна України в елітному раунді кваліфікації до чемпіонату світу стартує матчем з Сербією 1623
17:52 Біатлон Тренер збірної України: Підгрушна розраховує повернутися на Кубок світу 345
17:37 Футбол Поворознюк: Інгульцю не було поваги з боку УАФ, нам не дали преміальні за Кубок 452
17:20 Біатлон Бринзак: Поки не бачу, хто б міг мене замінити на чолі федерації біатлону 299
17:09 Блог Форвард який розізлив усю Росію. Роману Яремчуку - 24! 487
17:03 Інше Майстер спорту зі скелелазіння піддавався сексуальному насильству з боку тренера 1789
16:45 Біатлон Бринзак: У Росії поки жодного разу не боролися за своїх спортсменів 486
16:28 Бокс Призначено дату рематчу Вайлдера і Ф'юрі 1124
16:22 Гандбол Мотор - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 280
16:12 Футбол Локомотив - Баєр 0:2. Огляд матчу 542
16:11 Біатлон Бринзак: Ми все одно колись помиримося з Росією 332 3
15:56 Євро-2020 У Росії не відберуть Євро-2020 - президент WADA 2740 1
15:41 Футбол ПАОК - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Юнацької Ліги УЄФА 1466
15:39 Біатлон Визначився склад збірної України на перші старти Кубка світу 525
15:25 Пряма трансляція Ліверпуль - Наполі: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE 234
15:23 Футбол Динамо дозаявило на матч Ліги Європи 19-річного гравця 2022
15:08 Футбол Тоттенгем - Олімпіакос 4:2. Огляд матчу 575
14:56 Легка атлетика Російську чемпіонку виключили зі складу учасниць турніру в Глазго 993

Рафаїлов: Запросити Скрипника - це була моя ідея

Сьогодні 19:08 204 0
Гендиректор про призначення тренера
Рафаїлов: Запросити Скрипника - це була моя ідея
#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Віктору Скрипнику потрібні були футболісти, які зараз в Зорі.

Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив в ефірі ТаТоТаке.

"Запросити Скрипника - моя ідея. Умови його запрошення були складні. Наприклад, йому потрібні були футболісти, які зараз в Зорі. Їх сумарна зарплата тисяч 40-50 доларів тепер висить на клубі. Півроку на шиї.

Але Скрипник не дорожчий, ніж Вернидуб. Зовсім трошки. Оскільки він по духу німець, то сплачуються всі податки на його зарплату, всі гроші перераховуються в німецький банк. А зарплата така ж. Я відразу сказав, що Вернидуб отримує стільки, ви будете отримувати стільки ж.

Так, там прописані премії за вихід в груповий етап, більші, ніж у Вернидуба. Всі вільні на той момент тренери були в нашому шорт-листі, в тому числі і Роман Санжар. Президенту важко далася зміна тренера. Він нікого не хоче ображати. Але я сказав, що гірше не буде. Не впевнений, що краще, але гірше точно не буде. Я переконав", - сказав Рафаїлов.

Раніше, УПЛ перенесла матч Динамо – Зоря. 

Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ.

Коментарі ()