Рафаїлов: Запросити Скрипника - це була моя ідея

Віктору Скрипнику потрібні були футболісти, які зараз в Зорі.

Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив в ефірі ТаТоТаке.

"Запросити Скрипника - моя ідея. Умови його запрошення були складні. Наприклад, йому потрібні були футболісти, які зараз в Зорі. Їх сумарна зарплата тисяч 40-50 доларів тепер висить на клубі. Півроку на шиї.

Але Скрипник не дорожчий, ніж Вернидуб. Зовсім трошки. Оскільки він по духу німець, то сплачуються всі податки на його зарплату, всі гроші перераховуються в німецький банк. А зарплата така ж. Я відразу сказав, що Вернидуб отримує стільки, ви будете отримувати стільки ж.

Так, там прописані премії за вихід в груповий етап, більші, ніж у Вернидуба. Всі вільні на той момент тренери були в нашому шорт-листі, в тому числі і Роман Санжар. Президенту важко далася зміна тренера. Він нікого не хоче ображати. Але я сказав, що гірше не буде. Не впевнений, що краще, але гірше точно не буде. Я переконав", - сказав Рафаїлов.