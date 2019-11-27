Поворознюк: Інгульцю не було поваги з боку УАФ, нам не дали преміальні за Кубок

Клуб Першої ліги Інгулець не отримав преміальні від УАФ за участь у фіналі Кубка України.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв'ю клубній прес-службі.

"До нас всім давали преміальні, а вийшов Інгулець - преміальних немає. Знаєте, мене це так зачепило. Я не жадібна людина, мені ці гроші ... Просто повагу, його не було з боку УАФ, яка проводила турнір.

Навіть зараз вони чекають, хто вийде в фінал, тоді скажуть, будуть преміальні чи ні. Чому сьогодні немає однакових правил гри для всіх?", - сказав Поворознюк.