ПАОК - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Юнацької Ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться матч-відповідь другого раунду Шляху чемпіонів країн Юнацької Ліги УЄФА між грецьким ПАОКом і київським Динамо. Поєдинок зіграють в Салоніках (Греція), на полі стадіону Тумба, початок о 17:00.

У першій грі динамівці перемогли з рахунком 3:0. Якщо кияни вийдуть переможцями протистояння, то зіграють у стикових матчах проти когось із володарів других місць у групах Шляху Ліги чемпіонів.

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті.