Динамо дозаявило на матч Ліги Європи 19-річного гравця

Олександр Сирота може дебютував за першу команду Динамо

Заявка Динамо напередодні матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме поповнилася одним футболістом.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

За списком Б (футболісти, які народилися 1 січня 1998 року чи пізніше) заявлено 19-річного захисника Олександра Сироту, який є вихованцем Академії Динамо.

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Відзначимо, що гравець ще не грав за першу команду. У поточному сезоні він провів 13 ігор у чемпіонаті U21.

Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.