Шахтар через відсутність Марлоса змушений був виходити зі своєї половини поля за рахунок довгих передач.

Про це розповів екс-гравець Шахтаря Адріан Пуканич.

"Забий Тете в дебюті першого тайму, матч пішов би по-іншому сценарію? Не думаю. Господарі в будь-якому випадку, володіли б ігровою перевагою. Шахтар виходив зі своєї половини поля за рахунок довгих передач. Це як раз той випадок, коли відсутність Марлоса пішло на користь.

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В якійсь мірі розрахунок на швидкого Тете, себе виправдав. Хоча холоднокровності, звідси і майстерності, бразильцеві не вистачило. Кілька разів цей півзахисник ігнорував Додо, який відмінно забігав.

Але в цілому Тете впорався зі своїми обов'язками. Адже він і в гольовий атаці взяв активну участь, віддавши таки пас на все того ж Додо в другому таймі", - відзначив Пуканич.