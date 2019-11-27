Санкт-Петербург на Євро-2020 можуть замінити на Стокгольм

У Росії можуть забрати право приймати матчі Євро-2020

У випадку, коли Росію знімуть з Євро-2020, Санкт-Петербург буде замінений на шведський Стокгольм в якості одного з міст проведення турніру, інформує британська преса.

Про це повідомляє The Telegraph.

Шведська столиця може скласти хорошу пару сусідньому датському Копенгагену, і для команд, які виступають в групі B, буде створена зручна логістика. Заявка Стокгольма подавалася на розгляд УЄФА при виборі господарів турніру у 2014 році, але трохи програла своїм конкурентам при голосуванні.

Нагадаємо, Шотландія може замінити Росію на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.