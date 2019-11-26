Попов: У Instagram багато гидоти пишуть. Проявляють активність уболівальники Шахтаря

Захисник Динамо Денис Попов не реагує на критику в соціальних мережах.

Про це сказав сам гравець.

"Не думаю, що в мені щось змінилося. Я такий же Денис Попов, як 2-3 місяці тому. Намагаюся не звертати увагу на медіа. Багато і гидоти пишуть. Одного разу почитав - більше вирішив не читати.

У Instagram багато поганих коментарів пишуть. Думаю, найбільше проявляють активність вболівальники Шахтаря. Але я не звертаю уваги.

З хорошого читав, що нарешті з'явився захисник. Я не вважаю, що захисники Динамо погані, приємно читати, але не варто забувати і про інших захисників, що у нас є ", - сказав Попов.