Олександрія не змогла вилетіти на матч Ліги Європи

Команда перенесла переліт на середу.

Джерело - Чемпіон.

Рейс Олександрії з Кропивницького до Львова скасували через густий туман.

Про це повідомляє телеканал Футбол.

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Команда перенесла переліт на середу. При цьому на підопічних Шарана чекає обов'язкове спілкування з пресою і відкрите тренування на Арені Львів.

Нагадаємо, що матч Олександрія – Вольфсбург відбудеться у четвер, 28-го листопада. Початок – о 19:55. Наразі українська команда посідає 4-е місце у групі І, маючи у своєму активі 3 очки. Вольфсбург перебуває на 2-му місці з 5-ма заліковими балами. Очолює групу бельгійський Гент (8 очок), який у 5-му турі на виїзді зіграє проти французького Сент-Етьєна.