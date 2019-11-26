Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп став найкращим клубним тренером 2019 року.
За версією IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії і статистики)
Важливо: Шевченко потрапив у ТОП-10 рейтингу найкращих тренерів року
Німецький фахівець набрав 369 очок і обігнав у рейтингу наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу і тренера Аякса Еріка тен Хага.
У ТОП-10 найкращих тренерів року також увійшли:
1. Юрген Клопп (Ліверпуль) - 369
2. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) - 100
3. Ерік тен Хаг (Аякс) - 82
4. Маурісіо Почеттіно (екс-тренер Тоттенгема) - 43
5. Марсело Гальярдо (Рівер Плейт) - 32
6. Мауріціо Саррі (Ювентус) - 16
7. Жорже Жезуш (Фламенго) - 10
8. Дієго Сімеоне (Атлетико) - 8
9. Массіміліано Аллегрі (екс-Ювентус) - 7
10. Ернесто Вальверде (Барселона) - 6