За версією IFFHS

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп став найкращим клубним тренером 2019 року.

За версією IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії і статистики)

Важливо: Шевченко потрапив у ТОП-10 рейтингу найкращих тренерів року

Німецький фахівець набрав 369 очок і обігнав у рейтингу наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу і тренера Аякса Еріка тен Хага.

У ТОП-10 найкращих тренерів року також увійшли:

1. Юрген Клопп (Ліверпуль) - 369

2. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) - 100

3. Ерік тен Хаг (Аякс) - 82

4. Маурісіо Почеттіно (екс-тренер Тоттенгема) - 43

5. Марсело Гальярдо (Рівер Плейт) - 32

6. Мауріціо Саррі (Ювентус) - 16

7. Жорже Жезуш (Фламенго) - 10

8. Дієго Сімеоне (Атлетико) - 8

9. Массіміліано Аллегрі (екс-Ювентус) - 7

10. Ернесто Вальверде (Барселона) - 6