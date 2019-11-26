Шевченко відвідає матч Манчестер Сіті – Шахтар

Матч розпочнеться 26 листопада о 22:00 за київським часом.

Наставник збірної України Андрій Шевченко відвідає поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар. Матч розпочнеться 26 листопада о 22:00 за київським часом.

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Шевченко, який проживає в Лондоні, буде присутнім на стадіоні Етіхад в Манчестері. Він зможе побачити в справі футболістів донецького клубу. Щоправда, у господарів поля Олександр Зінченко, гравець української збірної, залишиться поза заявкою через травму.

Нагадаємо, головний тренер збірної України потрапив в ТОП-10 найкращих тренерів збірних у 2019 році.