Чорноморець розпрощався з чотирма гравцями

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець розірвав контракти відразу з чотирма футболістами.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Головний тренер Остап Маркевич проводить ґрунтовну чистку складу команди.

За обопільною згодою сторін клуб покидають Олександр Голіков, Олександр Ковпак, Олег Остапенко nf Андрій Ткачук.

Одеський клуб подякував гравцям за виступи в складі Чорноморця та побажав успішного продовження їх професійної кар'єри.

Нагадаємо, Чорноморець розпрощається із трьома гравцями.

Також, росіянин залишив одеський Чорноморець.