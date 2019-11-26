Хто отримає Золотий м'яч. Букмекери не вірять в Мессі

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 2 грудня, ми дізнаємося, кому ж дістанеться Золотий м'яч, приз найкращому футболістові року в Європі. Престижна нагорода довгі роки діставалася або Мессі, або Роналду, але в минулому році цю традицію порушив хорват Лука Модрич. І є велика ймовірність того, що і тепер у Золотого м'яча з'явиться новий власник.

Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, найвищі шанси здобути трофей у Вірджіла ван Дейка, футболіст Ліверпуля і збірної Нідерландів. До речі, нагадаємо, саме з голландцями нашій національній команді доведеться зіграти на Євро-2020. Крім ван Дейка, є шанси на перемогу і у Роналду з Мессі, 14% у португальця і 28% в аргентинця. У Вірджіла ж від експертів Parimatch цілих 58% на успіх.

Важливо: Майбутній володар Золотого м'яча вже знає про свою перемогу

Не вплинули на розклади і злиті в мережу нібито результати голосування, згідно з якими перше місце дістанеться Роналду, друге ван Дейку і третє Мессі. Також в західних ЗМІ вже повідомлялося, що майбутньому володарю Золотого м'яча вже повідомили про його перемогу, але, звичайно ж, попросили все тримати в секреті.

Нагадаємо, що в цьому році ван Дейк з "Ліверпулем" виграв Лігу чемпіонів, попутно вибивши з турніру Барселону Ліонеля Мессі. Правда, при цьому команда Вірджіла не змогла фінішувати першою в англійській Прем'єр-лізі, тоді як ті ж каталонці та Ювентус Роналду завоювали чемпіонство у своїх країнах.

У будь-якому випадку, радує, що інтрига в боротьбі за "Золотий м'яч" зросла і у Кріштіану і Лео з'явилися гідні конкуренти.