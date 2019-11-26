УАФ назвала претендентів на звання найкращого легіонера року

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу запустила голосування за звання найкращого українського гравця, який виступає у закордонному чемпіонаті.

Про це УАФ повідомляє у instagram.

В рамках премії Футбольні зірки України Українська асоціація футболу пропонує вболівальникам вперше вибрати найкращого вітчизняного футболіста, який виступає в іноземному чемпіонаті.

Список номінантів: Андрій Лунін (Реал / Вальядолід, Іспанія), Євген Шахов (Лечче, Італія), Іван Петряк (Фехервар, Угорщина), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Мар'ян Швед (Селтік, Шотландія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Роман Зозуля (Альбасете, Іспанія), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина), Василь Кравець (Леганес, Іспанія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Голосування завершиться 30 листопада.