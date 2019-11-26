 УАФ назвала претендентів на звання найкращого легіонера року | Футбол | Champion.com.ua
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УАФ назвала претендентів на звання найкращого легіонера року

Сьогодні 16:32 430 0
УАФ назвала претендентів на звання найкращого легіонера року
#Маліновський, #Ярмоленко, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу запустила голосування за звання найкращого українського гравця, який виступає у закордонному чемпіонаті.

Про це УАФ повідомляє у instagram.

В рамках премії Футбольні зірки України Українська асоціація футболу пропонує вболівальникам вперше вибрати найкращого вітчизняного футболіста, який виступає в іноземному чемпіонаті.

Список номінантів: Андрій Лунін (Реал / Вальядолід, Іспанія), Євген Шахов (Лечче, Італія), Іван Петряк (Фехервар, Угорщина), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Мар'ян Швед (Селтік, Шотландія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Роман Зозуля (Альбасете, Іспанія), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина), Василь Кравець (Леганес, Іспанія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Голосування завершиться 30 листопада.

 
 
 
 
 
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Обирай найкращого легіонера в рамках премії «Футбольні зірки України». Все більше людей дізнається про Україну завдяки нашим футболістам. З кожним роком збільшується кількість клубів бажаючих бачити українців у себе. Давайте разом оберемо найкращого гравця з українським паспортом, який грає за кордоном. Список номінантів на перемогу: 1. Андрій Лунін («Реал»/«Вальядолід», Іспанія) 2. Євген Шахов («Лечче», Італія) 3. Іван Петряк («МОЛ Види», Угорщина) 4. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія) 5. Мар‘ян Швед («Селтик», Шотландія). 6. Ігор Пластун («Гент», Бельгія) 7. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія) 8. Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія) 9. Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія) 10. Роман Яремчук («Гент», Бельгія) 11. Роман Безус («Гент», Бельгія) 12. Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина) 13. Василь Кравець («Леганес», Іспанія) 14. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія) 15. Ваш варіант Голосуй у коментарях. Голоси приймаються до 30 листопада на сторінках фейсбук та інстаграм. P.S. У відео не використовується жодних музичних інструментів. Тільки голос @artemkanifo #уаф #футбольнізіркиукраїни2019

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