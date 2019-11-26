У Києві відбувся турнір пам'яті Сергія Панасюка

Джерело - Чемпіон.

Традиційний футбольний турнір пам’яті українського коментатора Сергія Панасюка відбувся у Києві.

Цьогорічний турнір пам’яті зібрав чотири команди. Перший півфінал виграла команда Друзів Сергія Панасюка у колективу 2+2, де усе вирішила серія одинадцятиметрових. У іншому матчі команда Футболу обіграла Збірну журналістів.

У фіналі перемогу святкувала команда Футболу, яка обіграла Друзів Сергія Панасюка із рахунком 4:3.

Відзначимо, що на турнірі брав участь шеф-редактор Чемпіону Дмитро Копій, який відзначився голом за Збірну журналістів.

Нагадаємо, Сергій Панасюк помер 4 квітня 2015 від зупинки серця під час гри в футбол з друзями.