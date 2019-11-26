Джерело - footboom.com.
Півзахиснику збірної України Руслану Маліновському влітку потрібно було переходити у клуб англійської Прем’єр-ліги.
Про це розповів екс-тренер національної збірної та Динамо Йожеф Сабо.
"Руслан зробив помилку, поїхавши у Італію. Йому потрібно було вибирати Англію, де є найсильніший чемпіонат в Європі. АПЛ - це показник сучасного футболу.
У серії А Маліновський може трішки пропасти. Проте він буде прогресувати", - відзначив Сабо.
Нагадаємо, Пятов і Маліновський у ТОП-100 найкращих гравців кваліфікації Євро-2020.