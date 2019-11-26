Шевченко у ТОП-10 рейтингу найкращих тренерів року

Джерело - ua.tribuna.com.
Визначено найкращі тренери збірних 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
Про це повідомляє прес-служба IFFHS.
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зайняв 8 сходинку у рейтингу, а екс-коуч збірної U-20 Олександр Петраков 19.
1. Фернанду Сантуш (збірна Португалії) - 112 балів
2. Тіте (Бразилія) - 102
3. Роберто Мартінес (Бельгія) - 97
4. Дідьє Дешам (Франція) - 87
5. Джамель Бельмаді (Алжир) - 61
6. Гарет Саутгейт (Англія) - 45
7. Роберто Манчіні (Італія) - 42
8. Андрій Шевченко (Україна) - 41
9. Рікардо Гарека (Перу) - 22
10. Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) і Фелікс Санчес Бас (Катар) - 11 ...
19. Олександр Петраков (Україна U-20) - 1
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