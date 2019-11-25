 СПАЛ зіграв внічию з Дженоа у 13 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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СПАЛ зіграв внічию з Дженоа у 13 турі Серії А

Вчора 23:40 80 0
Цим матчем завершився 13 тур Серії А
СПАЛ зіграв внічию з Дженоа у 13 турі Серії А
#СПАЛ, #Дженоа

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру італійської Серії А СПАЛ вдома зустрічався з Дженоа.

Після сухого першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Пенатьї з пенальті відповів Стураро, який результативно замкнув передачу Гільйоне. 

Чемпіонат Італії - Серія А.
13 тур, 25 листопада 

СПАЛ - Дженоа 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Петанья (пен), 1:1 - 57 Стураро

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