СПАЛ зіграв внічию з Дженоа у 13 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру італійської Серії А СПАЛ вдома зустрічався з Дженоа.
Після сухого першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Пенатьї з пенальті відповів Стураро, який результативно замкнув передачу Гільйоне.
Чемпіонат Італії - Серія А.
13 тур, 25 листопада
СПАЛ - Дженоа 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Петанья (пен), 1:1 - 57 Стураро
Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.
Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.