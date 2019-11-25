СПАЛ зіграв внічию з Дженоа у 13 турі Серії А

Цим матчем завершився 13 тур Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру італійської Серії А СПАЛ вдома зустрічався з Дженоа.

Після сухого першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Пенатьї з пенальті відповів Стураро, який результативно замкнув передачу Гільйоне.

Чемпіонат Італії - Серія А.

13 тур, 25 листопада

СПАЛ - Дженоа 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Петанья (пен), 1:1 - 57 Стураро

Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.