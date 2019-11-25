Гасперіні: Аталанта або перемагає Динамо, або завершує виступи у Лізі чемпіонів

Джерело - sport.ua.
У вівторок Аталанта в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів спробує помститися Динамо за поразку в 1-му турі.
Про це наставник італійців Джан П'єро Гасперіні заявив Gazzetta dello Sport.
"Ясно, що в матчі з Динамо нас цікавить тільки перемога. Або ми перемагаємо, або припиняємо боротьбу за продовження участі в Лізі чемпіонів.
Перший матч з Динамо не відображає реальний рівень команд. Це був наш найгірший поєдинок за довгий час", - вважає Гасперіні.
Аталанта має 1 пункт. Шахтар і Динамо набрали по 5 очок, а у Манчестер Сіті10 балів.
Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.
Нагадаємо, Тайсон та Марлос пропустять матч з Манчестер Сіті.