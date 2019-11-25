Гасперіні: Аталанта або перемагає Динамо, або завершує виступи у Лізі чемпіонів

У вівторок Аталанта в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів спробує помститися Динамо за поразку в 1-му турі.

Про це наставник італійців Джан П'єро Гасперіні заявив Gazzetta dello Sport.

"Ясно, що в матчі з Динамо нас цікавить тільки перемога. Або ми перемагаємо, або припиняємо боротьбу за продовження участі в Лізі чемпіонів.

Перший матч з Динамо не відображає реальний рівень команд. Це був наш найгірший поєдинок за довгий час", - вважає Гасперіні.