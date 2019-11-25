 Вацко: Смішно коментувати фантазії, які живуть в голові цього маестро збору апельсинів | Футбол | Champion.com.ua
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Вацко: Смішно коментувати фантазії, які живуть в голові цього маестро збору апельсинів

Сьогодні 21:26 240 0
Журналіст про висловлювання Смалійчука
Вацко: Смішно коментувати фантазії, які живуть в голові цього маестро збору апельсинів
#Смалійчук, #Вацко

Джерело - Чемпіон.

Всі хочуть знати реакцію журналіста Віктора Вацка на висловлювання колишнього віце-президента Карпат Олега Смалійчука.

Про це журналіст написав у Facebook.

"Розривають телефон. Хочуть мою реакцію на інтерв‘ю Смалійчука. Але мені просто смішно коментувати нічим не підкріплені фантазії, які живуть у голові цього маестро збору апельсинів, любителя кокосу і поціновувача чоловічих геніталій.

З одного боку приємно, що фантазії ці відводять мені роль Біг Босса, що впливає на політику цілого клубу УПЛ. З іншого - реально смішно, бо це абсолютна неправда. Чи влучніше сказати - повна х**ня. Навіть пропозиції такої ні від кого не надходило.

Після того, що в Карпатах за два роки натворив і залишив після себе цей клоун рівня Ліги чемпіонів, і що продовжує творитися зараз, я не знаю який чаклун може Карпатам допомогти", - написал Вацко.

Раніше, Смалійчук прокоментував своє ставлення до Вацка.

Нагадаємо, Віктор Вацко потролив збірну Росії.

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