Клопп: Ван Дейк заслужив Золотий м'яч більше, ніж Мессі

Заслуги захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка по ходу 2019 року роблять його одним з головних претендентів на Золотий м'яч.

Про це наставник Ліверпуля Юрген Клопп заявив в інтерв'ю AS.

"Якщо завжди давати Золотий м'яч кращому гравцю покоління, то можна тоді віддати його Мессі і закінчити. Але якщо говорити про найкращого гравця сезону, то їм буде ван Дейк.

Не знаю, як все складеться, але я бачу ситуацію саме так. Кращий гравець взагалі - Мессі, а кращий гравець року - ван Дейк", - сказав Клопп.