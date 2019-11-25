 Каштру: Сама участь у Лізі чемпіонів - величезна мотивація | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: Сама участь у Лізі чемпіонів - величезна мотивація

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Наставник гірників про мотивацію у Лізі чемпіонів
Каштру: Сама участь у Лізі чемпіонів - величезна мотивація
#Каштру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

У Лізі чемпіонів футболістам донецького Шахтарю додаткової мотивації не потрібно.

Про це заявив наставник гірників Луїс Каштру.

"Одна з найважливіших складових нашої команди - це повага. До професії, до інших людей, до суперників, до арбітрів. Повага - це дуже важливо.

Не ображайтеся, якщо ми уникаємо деяких питань. Це частина стратегії. Виставляти все напоказ ми не можемо.

Сама участь у Лізі чемпіонів - величезна мотивація. Сама участь в цих змаганнях вже доводить, що ти - серед кращих. Додаткова мотивація не потрібна. Ми повинні намагатися, повинні пробувати, повинні доводити, чого ми варті. Складно готуватися до цих поєдинків. Потрібно відновитися, виробити стратегію, прилетіти ... Дивно, що ви сумніваєтеся в тому, що нам вистачає мотивації. На такі ігри мотивація є у всіх, це нормально", - зазначив Каштру.

Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.

Нагадаємо, Тайсон та Марлос пропустять матч з Манчестер Сіті.

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