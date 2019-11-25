Павелко: Готуємося до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні

Впровадження системи відеоповторів все ближче до українського футболу

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу (УАФ) подасть заявку в FIFA на використання системи VAR.

Про це президент УАФ Андрій Павелко написав у Facebook.

"Готуємося до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні. На минулих вихідних успішність вже проведеного тестування обладнання і підготовки наших арбітрів до впровадження інноваційної технології могли оцінити представники FIFA. Зарубіжні фахівці дали позитивні відгуки і залишилися задоволені реалізацією програми дій по впровадженню VAR в Україні", - написав Павелко.

Нагадаємо, в Україні призначили перший пенальті за допомогою VAR.

Раніше повідомлялося, що використання VAR в одному матчі УПЛ коштує близько 5 тисяч євро.