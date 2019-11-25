Сабо: Якщо збірна України зустрінеться з росіянами на Євро-2020, то виграє

Національна збірна України з футболу переможе Росію, якщо зустрінеться з нею на чемпіонаті Європи-2020.

Про це колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю Footboom.

"Давайте подивимося після жеребкування, в яку групу потраплять збірні Росії та України (вже відомо, що українці зіграють з Нідерландами, а росіяни - з Бельгією і Данією - прим.).

Вважаю, що на сьогоднішній день підопічні Шевченка перевершують команду Росії: в тактичному плані, по ігровому стилю. Синьо-жовті набагато вище північного сусіда. Я не зраджу свою думку, тому що міркую по побаченим матчів. Упевнений, що якщо наша команда зустрінеться з росіянами на Євро-2020, то виграє", - сказав Сабо.