Лечче Шахова врятувалося у матчі з Кальярі у 13 турі Серії А

Українець провів 69 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру італійської Серії А Лечче зіграло внічию з Кальярі.

У цьому матчі було два пенальті і три вилучення. Господарі зуміли відіграти два м’ячі.

Українець Шахов у складі Лечче вийшов з перших хвилин був замінений на 69-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А.

13 тур, 25 листопада

Лечче - Кальярі 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Жоау (пен), 0:2 - 67 Наїнгголан, 1:2 - Лападула (пен), 2:2 - 90+1 Кальдероні

Раніше, Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією.

Нагадаємо, Ювентус не зміг переграти Лечче Шахова.