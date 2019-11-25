Лечче Шахова врятувалося у матчі з Кальярі у 13 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру італійської Серії А Лечче зіграло внічию з Кальярі.
У цьому матчі було два пенальті і три вилучення. Господарі зуміли відіграти два м’ячі.
Українець Шахов у складі Лечче вийшов з перших хвилин був замінений на 69-ій хвилині.
Чемпіонат Італії - Серія А.
13 тур, 25 листопада
Лечче - Кальярі 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Жоау (пен), 0:2 - 67 Наїнгголан, 1:2 - Лападула (пен), 2:2 - 90+1 Кальдероні
Раніше, Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією.
Нагадаємо, Ювентус не зміг переграти Лечче Шахова.