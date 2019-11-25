 Денисов: Динамо навряд чи звернеться в CAS, адже це закінчиться черговою поразкою | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Динамо навряд чи звернеться в CAS, адже це закінчиться черговою поразкою

Сьогодні 17:26 636 0
Денисов прокоментував рішення КДК УАФ покарати Динамо
Денисов: Динамо навряд чи звернеться в CAS, адже це закінчиться черговою поразкою
#Денисов, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Ще не кінець історії з покаранням Динамо за расизм і швидше за все буде подана апеляція.

Про це директор ТК Футбол 1/2 Олександр Денисов заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Судячи з усього, це не кінець історії з покаранням за расизм, швидше за все, буде подана апеляція. З огляду на довгограючий конфлікт між власниками Динамо і керівництвом УАФ, рішення КДК по расистському інциденту може бути черговим витком в цьому протистоянні.

Однак не складно припустити, що йти до Лозанни (CAS - Спортивний арбітражний суд - прим.) Власники клубу навряд чи вирішуватися, адже через нульової терпимості до расизму в західній Європі це закінчиться для клубу черговою поразкою.

З іншого боку, якщо говорити про вирішення проблеми. Расизму в Україні не більше і не менше, ніж в будь-якій іншій країні. Так, є дисциплінарні покарання, але всі ми розуміємо, що дискваліфікацією стадіону проблема не вирішується.

Вирішити її можна кримінальним покаранням. Або приватно, коли сам клуб проведе необхідні заходи для того, щоб це більше не повторилося. Від дискваліфікації стадіону постраждала маса уболівальників Динамо, які далекі від расизму і точно не заслуговували такого покарання. Але без точкового вирішення проблеми, це точно знову повторитися", - сказав Денисов.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.

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