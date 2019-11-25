У матчі з Олександрією луганська Зоря грала більше позиційно.

Про це заявив експерт програми Великий футбол В'ячеслав Шевчук.

"Олександрія виходить на кожну гру зарядженою. Є характер і добре організована гра в обороні. Хороші стандарти і добре вибігають в контратаки. Так і сталося в цьому матчі: забили зі стандарту і могли ще забивати в контратаках. А Зоря грала більше позиційно, але мені подобається, як вони діють. Проблеми були в завершенні атак, але й моментів було небагато", - сказав Шевчук.