Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн зустрівся з колишнім наставником команди Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів сам гравець.

"Я хотів побачити його. Було приємно зробити це до приходу нового тренера. У вівторок увечері був великий шок для всіх нас, а потім все стало відбуватися дуже швидко. У нас з'явився новий тренер, один із кращих фахівців в історії футболу. Нам потрібно підняти голови і зосередитися на грі", - розповів Кейн.