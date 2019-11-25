Джерело - sport.ua.
Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн зустрівся з колишнім наставником команди Маурісіо Почеттіно.
Про це розповів сам гравець.
"Я хотів побачити його. Було приємно зробити це до приходу нового тренера. У вівторок увечері був великий шок для всіх нас, а потім все стало відбуватися дуже швидко. У нас з'явився новий тренер, один із кращих фахівців в історії футболу. Нам потрібно підняти голови і зосередитися на грі", - розповів Кейн.
Нагадаємо, Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020.
Також, Моурінью просить втримати лідера Тоттенгема.