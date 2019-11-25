 Кейн зустрівся з Почеттіно після його відставки | Футбол | Champion.com.ua
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#Кейн, #Тоттенгем, #Почеттіно

Джерело - sport.ua.

Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн зустрівся з колишнім наставником команди Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів сам гравець.

"Я хотів побачити його. Було приємно зробити це до приходу нового тренера. У вівторок увечері був великий шок для всіх нас, а потім все стало відбуватися дуже швидко. У нас з'явився новий тренер, один із кращих фахівців в історії футболу. Нам потрібно підняти голови і зосередитися на грі", - розповів Кейн.

Нагадаємо, Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020.

Також, Моурінью просить втримати лідера Тоттенгема.

 

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