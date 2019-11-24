Матч завершився із рахунком 3:3

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 листопада, Шеффілд Юнайтед приймав Манчестер Юнайтед у рамках 13 туру англійської Прем'єр-ліги.

Господарі поля на початку другого тайму мали приємну перевагу в два м'ячі, однак підопічні Сульшера змогли забити три голи за 7 хвилин і вийти вперед.

Усе йшло до перемоги "манкуніанців", проте гол Мак-Берні на 90-й хвилині приніс Шеффілду нічию в матчі.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

24 листопада, 13 тур

Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Флек, 2:0 - 52 Муссе, 2:1 - Вільямс, 2:2 - 77 Грінвуд, 2:3 - 79 Рашфорд, 3:3 - 90 Мак-Берні

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі