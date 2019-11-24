Пілот Альфа Ромео не вірить, що пройшов такий довгий шлях

Джерело - f1analytic.

Легендарний пілот Формули-1 Кімі Райкконен не міг би подумати про такий довгий шлях у гонках на початку кар'єри.

Про це він нещодавно заявив.

"Якби на початку кар'єри хтось сказав мені, що в 40 років я ще буду виступати в Формулі-1 - ймовірно, я б не повірив. Так, у 2001 році я отримав трирічний контракт, за схемою два плюс один, але моя кар'єра тоді все одно тільки починалася і мета була простою - виступати якомога краще, а там буде видно", - сказав фінський пілот.

Нагадаємо, у Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром.