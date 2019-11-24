Кадар та Караваєв вийдуть в основі Динамо на матч із Маріуполем

Команди визначилися зі стартовими складами на матч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 листопада, у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо буде приймати Маріуполь.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Кирюханцев, Тищенко, Чех, Мішньов, Горбунов, Вакула, Чурко

Запасні: Худжамов, Полегенько, Путря, Петерман, Кащук, Фомін

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, де Пена, Циганков, Миколенко, Караваєв, Буяльський, Шабанов, Бесєдін, Кадар

Запасні: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родрігес, Кендзьора

Нагадаємо, Реал зацікавився лідером Динамо.