Кадар та Караваєв вийдуть в основі Динамо на матч із Маріуполем

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 листопада, у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо буде приймати Маріуполь.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Кирюханцев, Тищенко, Чех, Мішньов, Горбунов, Вакула, Чурко
Запасні: Худжамов, Полегенько, Путря, Петерман, Кащук, Фомін
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, де Пена, Циганков, Миколенко, Караваєв, Буяльський, Шабанов, Бесєдін, Кадар
Запасні: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родрігес, Кендзьора
Нагадаємо, Реал зацікавився лідером Динамо.