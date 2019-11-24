Інтер близький до абсолютного рекорду в Серії А

Гостьова перемога Інтера над Торіно у рамках 13 туру Серії А стала для підопічних Антоніо Конте сьомою поспіль в італійській першості.

Таким чином міланський клуб перевершили власне досягнення, яке було зафіксовано на позначці в шість матчів.

Абсолютний рекорд за цим показником належить двом клубам. Мілан в сезоні-1992/93 і Ювентус в сезоні-2018/19 виграли вісім стартових гостьових поєдинків. В обох випадках, команда-рекордсмен ставала чемпіоном.

Нагадаємо, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.

Також, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.