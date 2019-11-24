 Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн | Футбол | Champion.com.ua
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Вайлдер нокаутував Ортіса і захистив чемпіонський титул
Сьогодні 07:46 2371
Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:56 173
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 12:49 58774
Вайлдер - Ортіс: відео бою
Сьогодні 10:54 1510
Фантастичний камбек у фіналі Кубку Лібертадорес. Огляд матчу Фламенгу - Рівер Плейт
Сьогодні 07:37 963
Динамо Київ - Маріуполь: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 06:22 1620
Фламенго створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес
Вчора 23:59 1021
Магучіх - найкраща молода легкоатлетка світу
Вчора 22:11 1007
Харлан здобула бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 20:37 581
Рейзлін переміг росіянина у фіналі Кубка світу
Вчора 19:50 2737 1
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Вайлдер - Ортіс: відео бою
Вайлдер - Ортіс: відео бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:54 1507
Лукашенко: В країну краще не повертайтеся! Президент Білорусі незадоволений ситуацією в спорті
Лукашенко: В країну краще не повертайтеся! Президент Білорусі незадоволений ситуацією в спорті Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:45 1395
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:43 5382
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
Вчора 18:21 626 1
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
Вчора 14:22 1643
У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса
У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса Андрій Твердохліб
22.11.2019 17:24 440
Афіша спортивних заходів в Києві
Афіша спортивних заходів в Києві Андрій Твердохліб
22.11.2019 14:25 1064
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Андрій Твердохліб
22.11.2019 11:24 2018
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22.11.2019 07:16 1466
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Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 12:49 58774
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

 
1
Шахтар
 15 43
2
Зоря
 15 28
3
Десна
 14 27
4
Динамо
 14 27
5
Олександрія
 15 27
6
Маріуполь
 14 17
7
Дніпро-1
 15 15
8
Олімпік
 14 15
9
Колос
 14 14
10
Карпати
 14 11
11
Львів
 15 11
12
Ворскла
 15 8
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь 0:1 Динамо: огляд

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу

Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу

Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу

9 тур
 
27 вересня
 
Шахтар 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
 
28 вересня

Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

29 вересня

Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу

10 тур
5 жовтня
 
Ворскла 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

6 жовтня

Дніпро-1 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Колос 0:4 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 2:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

11 тур
 
18 жовтня
 
Шахтар 6:0 Колос: прев'ю, огляд матчу
 
19 жовтня

Карпати 0:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

20 жовтня

Маріуполь 1:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

12 тур

26.10.2019

Маріуполь 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Зоря 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 3:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

27.10.2019

Львів 1:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

13 тур

02.11.2019

Карпати 0:3 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

03.11.2019

Олександрія 1:3 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:4 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Динамо 4:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Колос 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

14 тур

09.11.2019

Десна 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 2:2 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Львів 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

10.11.2019

Зоря 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 1:0 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

15 тур

22.11.2019

Шахтар 4:1 Львів: прев'ю, огляд матчу

23.11.2019

Олександрі 1:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

24.11.2019 

Карпати 14:00 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Колос 14:00 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 17:00 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

16 тур

30.11.2019

Львів 14:00 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Зоря 14:00 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 17:00 Колос: прев'ю, огляд матчу

01.12.2019

Десна 14:00 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 14:00 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Олімпік  19:30 Динамо: прев'ю, огляд матчу