Неймовірний камбек Чайки з Поліссям, Кристал переміг Альянс. Результати матчів 22 туру Другої ліги

Житомирці наприкінці матчу втратили перемогу 3:0

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, відбулися вісім матчів 22 туру Другої ліги.

Полісся вів у рахунку 3:0 на 87-ій хвилині матчу з Чайкою і втратив перемогу. Гості відіграли три м’ячі. Кристал і Гірник вдома святкували перемоги.

Чемпіонат України - Друга ліга

22 тур, 15 листопада

Група А

Полісся - Чайка 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Даудов, 2:0 - 50 Галенко, 3:0 - 62 Галенко, 3:1 - 88 Музиченко, 3:2 - 90+2 Музиченко, 3:3 - 90+3 Дарда

Буковина - Нива В 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 67 Палагнюк

Калуш - Верес 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Книш, 2:0 - 12 Савошко, 2:1 - 33 Солдат

Нива Т - Оболонь Бровар-2 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Хруставка

Група Б

Миколаїв-2 - Таврія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Біневський, 1:1 - 74 Жуков (пен)

Реал Фарма - Чорноморець-2 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Прильопа, 0:2 - 24 Шонія, 0:3 - 39 Прильопа

Кристал - Альянс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Бондаренко, 2:0 - 73 Барладим

Гірник - Авангард-2 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Кателін, 2:0 - 63 Бука, 3:0 - 86 Кателін

Раніше, народний депутат України буде фінансувати Таврію.

Нагадаємо, що через фінансові труднощі кримчани не змогли відбути на календарну зустріч попереднього туру чемпіонату з Авангардом-2.