Караваєв назвав найкращого футболіста збірної України

Захисник збірної України Олександр Караваєв вважає найкращим партнером по національній команді країни півзахисника Руслана Маліновського.

Про це захисник заявив в інтерв'ю Трендець.

"Однозначно - Маліновський. Він і до цього був в порядку, а за останні пів року додав ще більше. Коли він приїжджає в збірну, то видно, що у нього вже виробилася психологія переможця. Він відчуває свою гру, настільки впевнений в собі, що це передається дітям.

Той же Саня Зінченко приїжджає і своїм класом показує, на якому він рівні грає. Демонструє той етап кар'єри, до якого потрібно прагнути. Власне кажучи, це - мозок нашої команди, центр поля. Від того, як вони грають разом: Маліновський, Зінченко і ще Степаненко, залежить побудова гри нашої команди, як в обороні, так і в атаці", - зазначив Караваєв.