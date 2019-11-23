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Караваєв назвав найкращого футболіста збірної України

Сьогодні 15:09 395 0
Маліновський є найкращим
Караваєв назвав найкращого футболіста збірної України
#Україна, #Караваєв

Джерело - espreso.tv.

Захисник збірної України Олександр Караваєв вважає найкращим партнером по національній команді країни півзахисника Руслана Маліновського.

Про це захисник заявив в інтерв'ю Трендець.

"Однозначно - Маліновський. Він і до цього був в порядку, а за останні пів року додав ще більше. Коли він приїжджає в збірну, то видно, що у нього вже виробилася психологія переможця. Він відчуває свою гру, настільки впевнений в собі, що це передається дітям.

Той же Саня Зінченко приїжджає і своїм класом показує, на якому він рівні грає. Демонструє той етап кар'єри, до якого потрібно прагнути. Власне кажучи, це - мозок нашої команди, центр поля. Від того, як вони грають разом: Маліновський, Зінченко і ще Степаненко, залежить побудова гри нашої команди, як в обороні, так і в атаці", - зазначив Караваєв.

Збірна України завершила відбірковий турнір Євро-2020 на першому місці у групі В, і очікує на жеребкування фінальної частини турніру, яке відбудеться 30 листопада.

Раніше, Шевченко зазначав, що неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.

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