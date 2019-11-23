Остап Маркевич: Були більш вигідні у фінансовому плані пропозиції

Наставник Чорноморця Остап Маркевич мав більш вигідні у фінансовому плані пропозиції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Мені подобаються виклики. Мене мотивують складнощі, проблеми. Тому тут не було ніяких сумнівів, хоча, можливо, були більш вигідні у фінансовому плані пропозиції. Але з дитинства я пам'ятаю, що це великий клуб. Я не зміг відмовитися від такої пропозиції. Тим більше, клуб перебував у складному становищі", - сказав Остап Маркевич.