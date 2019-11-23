Остап Маркевич: Були більш вигідні у фінансовому плані пропозиції

Джерело - sport.ua.
Наставник Чорноморця Остап Маркевич мав більш вигідні у фінансовому плані пропозиції.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.
"Мені подобаються виклики. Мене мотивують складнощі, проблеми. Тому тут не було ніяких сумнівів, хоча, можливо, були більш вигідні у фінансовому плані пропозиції. Але з дитинства я пам'ятаю, що це великий клуб. Я не зміг відмовитися від такої пропозиції. Тим більше, клуб перебував у складному становищі", - сказав Остап Маркевич.
Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.
Раніше, Стороженко заявляв, що команди Металіст у Харкові немає.