Моурінью назвав причину свого провалу у Манчестер Юнайтед

Жозе Моурінью визнав, що йому не вистачало пристрасті у Манчестер Юнайтед.

Про це він заявив у коментарі BT Sport.

"Я скучив за тренерською роботою дуже сильно. Коли ти довго без роботи, але маєш пропозиції, нелегко відмовитися. Я повинен був бути сильним, щоб сказати "ні". Аналізуючи, я розумів: це не для мене. Добре, але недостатньо.

З Тоттенхемом я відчував, що це дійсно підходящий варіант. Пан Леві пояснив мені своє бачення клубу, новий стадіон, рівень гравців – все зіграло свою роль. Немає навіть сенсу говорити про активи, бюджет і тому подібні речі. Тому що у мене вже є ці активи, є гравці, які мені подобаються. Це схоже на відмінний проект.

Повинен визнати, мені не вистачало пристрасті в Манчестер Юнайтед. Коли ти не щасливий, люди це відчувають. Якщо ти щасливий, ти можеш зарядити інших людей ентузіазмом, зробити їх кращими. Так що повинен визнати, мені цього не вистачало", – зазначив Моурінью.