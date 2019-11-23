 Маркевич: Я впевнений, що з Ротаня вийде хороший тренер | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Я впевнений, що з Ротаня вийде хороший тренер

Сьогодні 12:49 241 0
Екс-наставник збірної України про гру молодіжки
Маркевич: Я впевнений, що з Ротаня вийде хороший тренер
#Ротань, #Маркевич

Джерело - УАФ.

У молодіжній збірній України важливіше те, хто в перспективі може поповнити ряди головної команди країни.

Про це заявив керівник комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич.

"Після поразки від Данії молодіжній збірній України буде складно пробитися до фінальної частини Євро-2021? Мені поки складно сказати. Начебто, хлопці стараються, стає видно почерк цієї команди, а результату немає. Але я як і раніше впевнений, що з Руслана Ротаня вийде хороший тренер.

Думаю, непросто відразу привести колектив до спільного знаменника, коли склад повністю сформувався тільки до офіційних матчів. Тим більше що хлопці, які прийшли зі збірної U-20, грали трохи в інший футбол.

У молодіжній збірній важливіше те, хто в перспективі може поповнити ряди головної команди країни", - зазначив Маркевич. 

Раніше, Маркевич спростував переговори з клубом із Казахстану.

Нагадаємо, Маркевич назвав проблеми збірної України.

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