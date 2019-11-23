Девич: Ярмоленко залишається головною фігурою у збірній України

Джерело - Чемпіон.
Для екс-нападника збірної України Марко Девича Андрій Ярмоленко є найважливішим гравцем у збірній України.
Про це сказав сам футболіст.
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"Нинішній збірній України можна тільки поставити великий плюс. І в плані атмосфери, і в плані якості гри, яка покращилася у порівнянні з тим, що було раніше. Це для мене великий позитив і сюрприз.
З'явилися Зінченко, Малиновський, але для мене Андрій Ярмоленко залишається головною фігурою", - сказав Девич.
Раніше, Яремчук назвав найсильнішого у збірній України.